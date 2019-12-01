Estados Unidos devuelve a México notas diplomáticas por redadas migratorias

Washington, Estados Unidos, a 17 de julio de 2026.- El gobierno de Estados Unidos rechazó las notas diplomáticas enviadas por México para manifestar su inconformidad por los hechos de violencia y la muerte de ciudadanos mexicanos durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con la oficina del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, el funcionario sostuvo una reunión con el embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, a quien devolvió los documentos al considerar que éstos buscaban influir en las acciones del personal del gobierno estadounidense dentro de su territorio.

A través de una publicación en la red social X, la dependencia señaló que Kozak recomendó que las inquietudes del gobierno mexicano se canalicen por las vías diplomáticas habituales.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que las notas diplomáticas enviadas por su administración para denunciar el trato que reciben los migrantes mexicanos en Estados Unidos no habían generado los resultados esperados.

Asimismo, el embajador Roberto Lazzeri informó el jueves que, por instrucción de la mandataria federal, encabezó una agenda de trabajo en Washington D.C. enfocada en atender las preocupaciones de México en materia migratoria y reforzar la protección de las y los connacionales que residen en Estados Unidos.