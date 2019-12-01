Estados Unidos bloquea puertos de Irán y afecta hasta 90% de su comercio

Estados Unidos bloquea puertos de Irán y afecta hasta 90% de su comercio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 22:55:51
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Washington D.C., Estados Unidos, 14 de abril de 2026.- Estados Unidos anunció el bloqueo total de los puertos de Irán, una medida que ha impactado hasta en 90% el comercio del país, de acuerdo con información del Comando Central del Ejército estadounidense.

El almirante Brad Cooper señaló que la acción logró frenar de manera significativa el flujo comercial iraní, en lo que representa un nuevo giro en el conflicto entre ambas naciones.

El anuncio contrasta con las declaraciones previas del expresidente Donald Trump, quien horas antes afirmó que la guerra estaba “por terminar” y que existían avances hacia un posible acuerdo de paz.

Por su parte, autoridades estadounidenses aclararon que el Estrecho de Ormuz permanecerá libre de bloqueo, pese a ser una de las principales rutas para el transporte de petróleo a nivel mundial.

La decisión ocurre en medio del estancamiento de las negociaciones, luego de que Irán se negara a abandonar su programa nuclear con fines energéticos y manifestara su intención de mantener influencia en la región del Ormuz.

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