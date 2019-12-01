España vive huelga general por el alto costo de vida y la crisis de vivienda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 15:40:42

Madrid, España, 11 de noviembre de 2026.- Miles de personas salieron a las calles de distintas ciudades de España este miércoles 11 de noviembre para participar en una huelga general de 24 horas, en la que exigen mejores salarios, viviendas más accesibles y medidas para frenar el aumento del costo de vida.

La protesta fue convocada por los sindicatos CCOO y UGT, junto con organizaciones sociales y colectivos por el derecho a la vivienda. Se trata de la primera huelga general de alcance nacional en 14 años.

Durante la jornada se registraron bloqueos, interrupciones en el transporte y paros en distintos centros de trabajo. Madrid y Barcelona concentraron algunas de las principales movilizaciones, aunque también hubo marchas en Valencia, Bilbao y San Sebastián.

En algunas ciudades se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y policías, además de detenciones por los incidentes registrados durante las protestas.