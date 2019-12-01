Madrid, España, a 20 de marzo 2026.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presentó el “Escudo Social”, un plan integral nacional de respuesta a la crisis en Medio Oriente que movilizará 5 mil millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las Pymes, al sector primario y, por supuesto, a la industria".

El jefe del Ejecutivo español aprobó una bajada del Impuesto del Valor Añadido (IVA) de los carburantes "hasta el mínimo que permite la Unión Europea", es decir, el 10 por ciento, lo que, según Sánchez, permitirá a los usuarios ahorrar hasta 30 céntimos de euro por litro en función del combustible utilizado.

El plan entrará en vigor a partir del 21 de marzo y también reduce en un 60% los impuestos de la electricidad, lo que incluye la suspensión del impuesto de producción de energía eléctrica del 7%, que pagan las compañías eléctricas y la reducción del impuesto especial de electricidad, que pasa del 5.11% al 0.5%.

Además, baja el IVA de la electricidad y el gas del tipo general del 21% al 10% y se limita el precio del gas butano y del propano, según el decreto de ley aprobado, que deberá convalidar posteriormente el Congreso.

Igualmente, se van a extender hasta diciembre de 2026 todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, se va a reforzar "de forma sustantiva el bono social térmico" y a prolongar la prohibición de interrumpir los suministros esenciales a los hogares más vulnerables.