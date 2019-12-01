España presenta el "Escudo Social", plan para evitar crisis por conflicto en Medio Oriente

España presenta el "Escudo Social", plan para evitar crisis por conflicto en Medio Oriente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 13:19:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Madrid, España, a 20 de marzo 2026.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presentó el “Escudo Social”, un plan integral nacional de respuesta a la crisis en Medio Oriente que movilizará 5 mil millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las Pymes, al sector primario y, por supuesto, a la industria".

El jefe del Ejecutivo español aprobó una bajada del Impuesto del Valor Añadido (IVA) de los carburantes "hasta el mínimo que permite la Unión Europea", es decir, el 10 por ciento, lo que, según Sánchez, permitirá a los usuarios ahorrar hasta 30 céntimos de euro por litro en función del combustible utilizado.

El plan entrará en vigor a partir del 21 de marzo y también reduce en un 60% los impuestos de la electricidad, lo que incluye la suspensión del impuesto de producción de energía eléctrica del 7%, que pagan las compañías eléctricas y la reducción del impuesto especial de electricidad, que pasa del 5.11% al 0.5%.

Además, baja el IVA de la electricidad y el gas del tipo general del 21% al 10% y se limita el precio del gas butano y del propano, según el decreto de ley aprobado, que deberá convalidar posteriormente el Congreso.

Igualmente, se van a extender hasta diciembre de 2026 todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, se va a reforzar "de forma sustantiva el bono social térmico" y a prolongar la prohibición de interrumpir los suministros esenciales a los hogares más vulnerables.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Aquila, Michoacán, muere motociclista en accidente
Aprehenden a presunto responsable de tentativa de violación en agravio de una mujer en Zitácuaro, Michoacán 
Arrestan a presunto abusador sexual de su nieta de 4 años de edad en Morelia, Michoacán
Recupera Policía Morelia vehículo robado a conductor de plataforma de transporte
Más información de la categoria
Arrestan a presunto abusador sexual de su nieta de 4 años de edad en Morelia, Michoacán
Intenta ganar paso al tren y termina arrollado en Celaya, Guanajuato
Operativos en 11 estados dejan detenidos, armas y estupefacientes asegurados
Harfuch explica situación con hija de "El Mayo"; está en lista de EEUU, pero no tiene orden de aprehensión, justifica
Comentarios