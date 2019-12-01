España no será cómplice de algo malo, responde Sánchez a Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 08:59:33
Madrid, España, a 4 de marzo 2026.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respondió a las críticas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y aseguró que España no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias.

Desde el Palacio de Moncloa, el mandatario español retomó el lema del ‘No a la guerra’ popularizado con la invasión de Irak en 2003, en una declaración institucional, con motivo de la ofensiva militar de EEUU e Israel contra Irán.

La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras, “No a la guerra”, dijo Sánchez.

Asimismo, mencionó que la Unión Americana “ya nos arrastró” a la guerra de Irak en 2003, que a su juicio desencadenó “la mayor oleada de inseguridad” en Europa desde la caída del Muro de Berlín.

Según el presidente Sánchez, la operación militar en Irak “que en teoría se dijo entonces se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global produjo el efecto contrario”, con más inseguridad, terrorismo y efectos en la economía global.

