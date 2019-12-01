España cierra su espacio aéreo a aviones de EEUU que participan en ofensiva contra Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 10:18:06

Madrid, España, a 30 de marzo 2026.- El gobierno de España anunció el cierre de su espacio aéreo a los aviones de Estados Unidos que participan en la operación militar contra Irán.

Además, según publica el periódico El País y la agencia EFE con declaraciones confirmadas de Defensa, Madrid tampoco permitirá el uso de sus bases aéreas de Rota y Morón a aeronaves militares estadounidenses, ni autorizará que las unidades de terceros países europeos usen el espacio aéreo español para fines bélicos.

Cabe mencionar que las fuentes aseguraron a EFE que la prohibición no afecta a los vuelos comerciales.

Posteriormente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que el Gobierno comunicó “clarísimamente” a EEUU, desde el inició de su ofensiva militar, que España no autorizaba el uso de las bases ni tampoco la utilización de su espacio aéreo español para operaciones relacionadas con la guerra.

Igualmente, insistió en que la posición de su país respecto a esa guerra es “muy clara” porque considera que es “profundamente ilegal y profundamente injusta”.

“(España) no va a autorizar en ningún caso, ni lo ha hecho ni lo hace ni lo hará, la utilización de las bases de Rota y Morón para ir a una guerra contra la que estamos totalmente en contra, en la que no creemos que nos parece profundamente ilegal y profundamente injusta”, incidió la ministra Robles.