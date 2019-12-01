Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 08:23:17

Akron, Ohio, Estados Unidos, a 29 de octubre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el delincuente sexual, Jeffrey Esptein “era amigo de los demócratas” y se volvió a desligar de él.

Durante un mitin en el estado de Ohio, previo a las elecciones intermedias, el mandatario estadounidense fue interrumpido por un manifestante, quien le reprochó su relación con el magnate financiero.

“Epstein era amigo de todos los demócratas (…) yo fui totalmente exonerado”, afirmó el jefe de Estado.

Lo anterior, luego de que el Partido Demócrata en el Congreso publicó un nuevo informe en el que acusaron al líder republicano de ser un “participante activo” en los abusos cometidos en los eventos de Epstein.

Según el documento titulado ‘El caso contra Donald Trump que surge de los archivos de Epstein y los esfuerzos desesperados del Departamento de Justicia por encubrirlo’, un grupo de cinco mujeres acusaron al presidente Trump “de violarlas o agredirlas sexualmente” en compañía de Epstein.