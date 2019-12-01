Entregará Trump Medalla de la Libertad al activista republicano Charlie Kirk

Entregará Trump Medalla de la Libertad al activista republicano Charlie Kirk
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 10:28:32
Washington, Estados Unidos, a 11 de septiembre de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que se entregará póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad al activista republicano Charlie Kirk.

“Charlie fue un gigante de su generación, un defensor de la libertad y una inspiración para millones de personas. Lo extrañamos mucho, pero no me cabe duda de que la voz de Charlie y la valentía que infundió en los corazones de innumerables personas, especialmente jóvenes, perdurarán”, expresó Trump en su discurso durante la ceremonia en honor a las vidas perdidas en los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Kirk, perdió la vida, después de recibir un disparo la tarde del miércoles mientras encabezaba un evento de Turning Point USA en la Universidad del Valle de Utah, Las autoridades aún se encuentran buscando al responsable del ataque.

Turning Point USA, es una organización sin fines de lucro, y fue fundada por el joven activista republicano, con la finalidad de inculcar valores conservadores en estudiantes de escuelas secundarias y universidades.

Asimismo, Kirk mantenía una estrecha relación con Trump y su familia, aunque nunca buscó un puesto oficial en la administración del líder republicano.

Hasta el momento, el presidente estadounidense, no ha indicado la fecha para el evento en el que otorgará la distinción.

 

 

