Entrega de Caro Quintero a EEUU fue por orden de Trump, asegura Pam Bondi

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 07:35:58

Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de septiembre 2025.- México entregó al ex líder criminal, Rafael Caro Quintero a Estados Unidos por orden del presidente Donald Trump, aseguró la jefa del Departamento de Justicia (DOJ), Pam Bondi.

Lo anterior lo señaló a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, en el que refirió que, “en febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México”.

Dicha publicación está acompañada de fotografías del mandatario estadounidense con la familia de Enrique Camarena Salazar, ex agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que fue asesinado por “El Narco de Narcos”.

“Kiki fue un héroe que perdió la vida luchando contra los cárteles en 1985. Su hijo, Enrique, ahora es juez en California y continúa con el orgulloso legado de su padre en la aplicación de la ley”, puntualizó la fiscal general.

Cabe recordar que el pasado 27 de febrero, el gobierno de México entregó a la Unión Americana a Caro Quintero y otros 28 narcotraficantes presos en el país, entre los que se encontraban los líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales; Vicente Carrillo Fuentes, alias Viceroy”; Tony Montana, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación, además de José Jesús “Chango” Méndez, de La Familia Michoacana.