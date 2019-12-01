En pleno traslado desaparece un Picasso; está valuado en 600 mil dólares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 12:18:39

Madrid, España, a 17 de octubre 2025.- La Policía Nacional de España anunció que un cuadro del artista Pablo Picasso desapareció, probablemente durante su traslado de Madrid al centro cultural CajaGranada, en el sur de España, en donde sería expuesto.

Asimismo, las autoridades indicaron a la agencia EFE que ya se llevó a cabo el registro en la base de datos internacional sobre objetos de arte robados o desaparecidos de Interpol, de la obra titulada Naturaleza muerta con guitarra’, valuada en al menos 600 mil euros.

Fuentes policiales indicaron al medio citado que una de las líneas de investigación es que su desaparición ocurrió durante el trayecto de Madrid a Granada, en el que los trabajadores de la empresa hicieron noche en un hostal antes de la entrega.

Por su parte, CajaGranada Fundación, responsable de la muestra, formalizó una denuncia ante la Policía el pasado 10 de octubre por la desaparición de la pieza, que viajó junto a otras 56 obras para formar parte de la exposición ‘Bodegón. La eternidad de lo inerte’.

De acuerdo con la fundación, el pasado viernes 3 de octubre, la empresa de transporte se presentó en las instalaciones del centro cultural granadino para hacer entrega de las piezas que forman parte de la exposición, procedentes todas ellas de Madrid.

Sin embargo, señaló que, fue hasta el 6 de octubre que se desembalaron las obras, que estuvieron “videovigiladas en todo momento” sin que las grabaciones registraran incidencias durante el fin de semana.

El cuadro desaparecido es un pequeño “gouache” de 1919 obra del artista español Pablo Picasso (1881-1973).