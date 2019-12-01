En plena clase ICE detiene a maestra de guardería, en Chicago

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 13:16:24

Chicago, Illinois, Estados Unidos, a 6 de noviembre 2025.- Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvieron a Diana Patricia Santillana Galeano, de nacionalidad colombiana, maestra en el Centro de Aprendizaje Temprano de Inmersión en Español 'Rayito de Sol', en la ciudad de Chicago, Illinois.

De acuerdo con los primeros reportes, los uniformados la escoltaron con los brazos a la espalda hacia la salida mientras los pequeños entraban a su aula.

Líderes de la comunidad criticaron la acción de los elementos de la agencia perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En ese sentido, el representante Mike Quigley declaró en rueda de prensa que, “agentes de ICE siguieron a una maestra hasta el centro educativo sin una orden judicial y la secuestraron delante de sus alumnos”.

Asimismo, añadió que el incidente de la maestra Santillana Galeano demostraba una “completa falta de humanidad”.

Por su parte, Chris Widen, padre de familia e un menor que asiste a dicho centro educativo dijo a la AP que la operación de la agencia federal se produjo “durante la hora punta de entrada al colegio, cuando los niños y sus familias tienen que presenciar cómo una profesora es retirada por la fuerza y cómo los agentes se equipan con material táctico”

La directora de la guardería calificó el episodio como un acto de “terrorismo doméstico”: “Esto es horrible. Han cruzado una línea”, aseguró.

Algunos padres y testigos describieron escenas de temor entre los estudiantes.

“Son las personas más buenas y amables. No se merecen, estos niños no se merecen estar viviendo esto”, comentó Esmeralda Rosales, madre de un niño del centro.

Como respuesta a las críticas, el ICE informó que la maestra entró ilegalmente al país en 2023 y, aunque contaba con permiso de trabajo, “no confiere ningún tipo de estatus legal para estar en Estados Unidos”.