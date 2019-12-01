En Perú decomisan más de 600 kilos de estupefaciente que sería enviado a México

En Perú decomisan más de 600 kilos de estupefaciente que sería enviado a México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 14:50:29
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Lima, Perú, a 11 de noviembre 2026.- Las autoridades peruanas aseguraron 620 kilogramos de un estupefaciente sintético, que, según los primeros reportes, serían enviados a México.

La información oficial marca que, el decomiso de la cocaína se llevó a cabo en un almacén del distrito de Villa El Salvador, en el sur de Lima.

Igualmente, se detalló que la droga estaba en 556 pequeños paquetes.

El ministro peruano del Interior, César Astudillo, explicó que el cateo derivó de una investigación que inició en la zona del Huallaga, en la Amazonía del país.

Además, mencionó que también la labor de seguridad permitió detener a dos personas e incautar armas, vehículos y equipos de comunicaciones.

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López, indicó que un grupo criminal pretendía enviar la droga por vía marítima hacia México desde el puerto del Callao.

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