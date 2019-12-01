En California padres de menor fallecido demandan a OpenAI; aseguran que ChatGPT le dio instrucciones de cómo quitarse la vida 

California, Estados Unidos, a 26 de agosto de 2025.- Se dio a conocer que, dos padres de un joven menor de edad en California, el cual se quitó la vida, demandaron a la empresa OpenAI, indicando que su inteligencia artificial (IA) animó a su hijo y le dio instrucciones de cómo quitarse la vida, afirmando que todo quedó guardado en los chats del joven que tenía con ChatGPT.

El día de ayer, los padres del menor fallecido, identificados como Matthew y María Raine, presentaron la denuncia en una corte del estado de California, en la cual indican que su hijo de 16 años, identificado como Adam, estuvo en constante contacto con ChatGPT entre 2024 y 2025, el expediente señala que el día 11 de abril, Adam mantuvo su última conversación con ChatGPT, en la cual, la inteligencia artificial le dio un análisis técnico de cómo hacer un nudo corredizo, seguido del mensaje “se podría potencialmente usar para suspender a un ser humano”. Horas más tarde, Adam fue encontrado sin vida tras suicidarse utilizando ese método.

“Esta tragedia no fue un error o un caso extremo imprevisto… ChatGPT estaba funcionando exactamente como fue diseñado: para alentar y validar de forma continua lo que Adam expresara, incluso sus pensamientos más dañinos y autodestructivos, de una manera que parecía profundamente personal”, indicaron los padres.

En los archivos, los padres incluyeron fragmentos de los chats que Adam tuvo, en los cuales la inteligencia artificial le escribía frases apoyando su suicidio, como: “no le debes la supervivencia a nadie”, además de que ChatGPT, se ofreció a realizar su nota de suicidio.

La demanda que presentaron los padres, indican que va directamente contra Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, así como en contra de su empresa, además, pidieron que implementen nuevas medidas de seguridad, en la cual se integre un bloqueo inmediato en cuanto se toquen temas de autolesiones, así como controles parentales para este tipo de plataformas en los menores de edad.

Los padres de Adam, comentaron que al inicio, su hijo usaba esta plataforma para realizar sus tareas o dudas normales, pero aseguran que poco a poco el adolescente creó una dependencia poco sana a esta inteligencia artificial.