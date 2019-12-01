En Brasil, detienen a líder religioso por presuntamente abusar de feligreses

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 12:48:22

Paço do Lumiar, Brasil, a 21 de abril 2026.- Autoridades brasileñas detuvieron al pastor de la iglesia Casa Hekinah, ubicada en Paço do Lumiar, perteneciente a la región Metropolitana de São Luís en Brasil, por presuntamente abusar sexual y mentalmente de algunos de sus feligreses.

El hombre religioso, cuya identidad fue resguardada, era el líder de una congregación ubicada en el barrio Recanto do Poeta.

De acuerdo con información oficial, el sujeto dirigía entre 100 y 150 personas que acudían a recibir el evangelio, mismos que vivían al interior de la institución.

En un comunicado se indicó que el pastor está acusado de los delitos de fraude, violación a una persona vulnerable, posesión sexual mediante fraude y asociación delictiva.

Según las autoridades, las víctimas eran sometidas a castigos físicos como elaborar planas con frases de arrepentimiento como "necesito aprender a respetar a mi líder", así como latigazos o golpes con chanclas para ser sometidos.

En ese sentido, el jefe de la Comisaría de Paço do Lumiar, Sidney Oliveira, informó que tienen identificados a hasta el momento entre cinco y seis víctimas relacionadas con la persona que fue detenida.