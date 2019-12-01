Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 10:20:11

Shenzhen, China, 17 de noviembre de 2026.- Al continuar actividades con motivo de su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

A través de redes sociales, la primera mandataria dio a conocer que avanza el plan de acción acordado con Canadá hace un poco más de un año.

Además, reconoció la buena relación entre ambas naciones.

Por parte de la delegación mexicana, acompañaron a la presidenta: las secretarias de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora; Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; y Energía, Luz Elena González Escobar.

Asimismo, los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; Salud, David Kershenobich Stalnikowitz; los subsecretarios de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro; Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano; y el invitado especial, Jesús Seade Kuri.

Por parte de la comitiva canadiense, asistieron: la ministra de Relaciones Exteriores, Anita Anand; el jefe de Gabinete del Primer Ministro, Marc-André Blanchard; y el asesor senior de Asuntos Diplomáticos e Internacionales del Primer Ministro, David Morrison.

También, el secretario parlamentario del Primer Ministro, Kody Blois; la jefa adjunta de Gabinete del Primer Ministro, Jennifer MacIntyre; el secretario principal del Primer Ministro, Scott Gilmore; la asesora de Política Exterior y de Defensa, Jennifer May; y la asesora de Asuntos Globales de la Oficina del Primer Ministro, Sarah Manney.