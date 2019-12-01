Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2026.- El trabajo de las autoridades mexicanas para localizar y detener a personas consideradas entre los fugitivos más buscados por Estados Unidos fue reconocido por el embajador Ronald Johnson, quien calificó como “impresionante” que México haya capturado a cinco de los 10 objetivos prioritarios del Buró Federal de Investigación (FBI).

Durante un acto con motivo del Día de Acción de Gracias, el diplomático destacó los resultados de la cooperación bilateral en materia de seguridad y pidió guardar un momento de silencio en memoria de los cuatro militares mexicanos que murieron durante el operativo en el que fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en Sinaloa.

Johnson señaló que los elementos fallecidos participaban en acciones para fortalecer la seguridad, la paz y el orden, por lo que también expresó solidaridad con sus familiares y con los militares que resultaron heridos durante las operaciones.

En su balance sobre la colaboración entre ambos países, el embajador afirmó que se han registrado avances en el combate al narcotráfico, la seguridad fronteriza y la reducción de las muertes relacionadas con el fentanilo en Estados Unidos, las cuales, aseguró, disminuyeron más de 40 por ciento.

Asimismo, mencionó el decomiso de armas y drogas, la entrega de criminales a las autoridades estadounidenses y los resultados de las acciones contra el tráfico de narcóticos, al considerar que estos esfuerzos contribuyen a proteger vidas en ambas naciones.

El diplomático reiteró que la coordinación entre México y Estados Unidos debe continuar, al señalar que todavía existen desafíos en materia de seguridad y que los resultados alcanzados representan parte de una agenda de trabajo que aún no concluye.