Embajada de México en Italia alerta a mexicanos por manifestaciones violentas en Albania

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 16:25:20

Roma, Italia, 16 de octubre de 2026.- La Embajada de México en Italia alertó a los mexicanos que se encuentran en Tirana, capital de Albania, ante las manifestaciones violentas y los enfrentamientos entre ciudadanos y policías.

Las protestas forman parte de la llamada “Revolución de los Flamencos”, en la que estudiantes exigen la renuncia del primer ministro Edi Rama por presuntos actos de corrupción, los altos costos de la educación y un proyecto turístico en la costa sur de Albania relacionado con Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump.

Kushner está vinculado con la firma de inversión Affinity Partners, en la que los socios participan en un proyecto de resorts de lujo en la costa albanesa.

Ante esta situación, la Embajada recomendó a los mexicanos mantenerse informados, evitar las zonas de riesgo y comunicarse con el Consulado Honorario de México en Albania, al número +355 69 70 47 847, en caso de emergencia.

México no cuenta con una embajada residente en Albania, por lo que su representación diplomática ante ese país está a cargo de la Embajada en Italia, con sede en Roma. En julio de 2026, el embajador Genaro Lozano presentó sus cartas credenciales ante el presidente albanés, Bajram Begaj, para acreditarse también ante ese país.

El Consulado Honorario en Tirana tiene facultades limitadas y no puede realizar trámites de documentación, como la expedición de pasaportes. Para estos servicios, los mexicanos deben dirigirse a la sección consular de la Embajada de México en Roma.