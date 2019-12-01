Embajada de EEUU emite consejos de seguridad para sus ciudadanos en México durante fiestas decembrinas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 11:19:34
Ciudad de México, a 24 de diciembre 2025.- La embajada de Estados Unidos en México, emitió una serie de recomendaciones “básicas de seguridad” para sus ciudadanos que residen o visitan el país vecino del sur, durante las celebraciones de Navidad y fin de año, a tiempo que señaló que el crimen aumenta en la temporada navideña.

A través de un mensaje en redes sociales, la sede diplomática pidió a sus connacionales, entre otras medidas, proteger sus hogares, viajar con precaución, estar atentos en lugares públicos y compartir itinerario con personas de confianza.

Además, a fin de prevenir robos, la Embajada llamó a sus ciudadanos a cerrar bien puertas y ventanas y utilizar sus sistemas de alarma de forma constante, además de mantener los objetos de valor fuera de la vista y usar temporizadores o luces para que la casa parezca habitada.

También, les sugirió mantenerse en alerta en espacios públicos y prestar atención a su entorno en lugares concurridos como centros comerciales y mercados, además de mantener sus bolsas cerradas.

En el caso de los vehículos, los aconsejó a estacionarse en lugares seguros y bien iluminados y no dejar pertenencias visibles dentro del auto.

