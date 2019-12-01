Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 13:49:04

Detroit, Michigan, Estados Unidos, a 4 de noviembre 2026.- El Demócrata Abdul El-Sayed se convertirá en el primer político de origen musulmán en ocupar un escaño en el Senado de Estados Unidos, de acuerdo con las estimaciones de varios medios nacionales, aunque se mantiene una competencia cerrada.

Por su parte, los republicanos, representados en Michigan por Mike Rogers, esperan dar vuelta a la contienda y mantener el control de la entidad en la Cámara Alta.

De ratificarse la victoria momentánea de El-Sayed, el instituto político oficialista perdería el control legislativo en el llamado “Cinturón Industrial” del país.

Además, representaría una de las victorias más relevantes de la “nueva izquierda”, que incluye al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, entre otros.

Cabe recordar que, previo al inicio de las elecciones, Haley Stevens, rival de El-Sayed en los comicios internos demócratas, decidió apoyar al candidato republicano Mike Rogers.

Durante su campaña el político progresista, médico de profesión, se centró en el populismo económico, la justicia social y un drástico cambio en la política exterior estadounidense.