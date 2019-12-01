Elefante mata a turista en parque de Tailandia; es su tercera víctima

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 11:17:34
Lopburi, Tailandia, a 2 de febrero 2026.- Un elefante de nombre Oyeman, ultimó a un turista en el parque nacional de Khao Yai, ubicado en Lopburi, Tailandia, informaron las autoridades.

Según declaraciones del jefe del parque nacional, Chaiya Huayhongthong, para la agencia AFP, la víctima era un hombre de 65 años que paseaba con su esposa, el cual fue pisoteado hasta morir.

Además, indicó que se trata de la tercera persona que mata el mismo paquidermo y dijo que el ejemplar podría ser responsable de otras muertes, pero aún no se confirma esa versión.

Por otra parte, Chaiya comentó que las autoridades se reunirán el viernes para decidir el destino del animal.

“Probablemente, decidiremos trasladarlo o modificar su comportamiento”, afirmó.

