"El pueblo venezolano merece respeto": dice Putin a Maduro durante llamada telefónica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 21:10:48

Caracas, Venezuela, a 11 de diciembre de 2025.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo una llamada con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien le dijo que el pueblo venezolano merece respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia.

Mediante un comunicado, en canciller venezolano, Yván Gil, indicó que Putin puso a disposición de Maduro, su capacidad diplomática para fortalecer la cooperación en la defensa del derecho internacional y la paz en toda América Latina.

Además dijo que el mandatario ruso brinda su apoyo en los esfuerzos nacionales para consolidar la paz, la estabilidad política, el desarrollo y la protección social del pueblo venezolano.

Asimismo, ambos mandatarios se comprometieron a acelebrar la próxima Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN) en Caracas en 2026, para avanzar en un Plan Conjunto para el Desarrollo rumbo al 2030.