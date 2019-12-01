"El pueblo venezolano merece respeto": dice Putin a Maduro durante llamada telefónica

"El pueblo venezolano merece respeto": dice Putin a Maduro durante llamada telefónica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 21:10:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Caracas, Venezuela, a 11 de diciembre de 2025.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo una llamada con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien le dijo que el pueblo venezolano merece respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia.

Mediante un comunicado, en canciller venezolano, Yván Gil, indicó que Putin puso a disposición de Maduro, su capacidad diplomática para fortalecer la cooperación en la defensa del derecho internacional y la paz en toda América Latina.

 Además dijo que el mandatario ruso brinda su apoyo en los esfuerzos nacionales para consolidar la paz, la estabilidad política, el desarrollo y la protección social del pueblo venezolano.

Asimismo, ambos mandatarios se comprometieron a acelebrar la próxima Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN) en Caracas en 2026, para avanzar en un Plan Conjunto para el Desarrollo rumbo al 2030.

 

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Siguen las investigaciones tras el homicidio de cinco personas aún sin identificar, en la comunidad de Santiaguillo de Flores de Salamanca, Guanajuato
Vinculan a proceso a dos hombres en Guanajuato por delincuencia organizada, tentativa de homicidio y posesión de armamento exclusivo del Ejército
Federación “desaparece” 116 homicidios en su informe sobre Michoacán: Suman más de mil 300 víctimas en 2025
Cae en Nuevo León Luis Felipe, presunto feminicida de Maritza, el crimen que conmocionó a Uruapan; rescatan con vida a sus dos hijas
Más información de la categoria
Otro año ya se ha ido… Y “El Buki” deja fuera a Michoacán de su gira 2026
Federación “desaparece” 116 homicidios en su informe sobre Michoacán: Suman más de mil 300 víctimas en 2025
Cae en Nuevo León Luis Felipe, presunto feminicida de Maritza, el crimen que conmocionó a Uruapan; rescatan con vida a sus dos hijas
Tierra Caliente y la Ciénega de Michoacán arden otra vez pese a plan federal: helicópteros artillados abren fuego, balaceras, bloqueos y un ataque contra policías municipales 
Comentarios