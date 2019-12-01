El Pentágono evalúa desviar armas para Ucrania a Medio Oriente, asegura TWP

El Pentágono evalúa desviar armas para Ucrania a Medio Oriente, asegura TWP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 12:17:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 26 de marzo 2026.- El Departamento de Guerra (DOW) evalúa la posibilidad de  desviar armas destinadas a Ucrania hacia Medio Oriente, debido a que en el conflicto en Irán se agotaron algunas de las municiones más críticas del Ejército estadounidense, señaló The Washington Post (TWP).

El rotativo indicó que la información anterior la consiguió al cuestionar a tres personas familiarizadas con el tema, las cuales pidieron el anonimato y aseguraron que el Pentágono no ha tomado una decisión al respecto.

Según el diario de la capital de EEUU, entre las armas que podrían desviarse de Ucrania incluyen misiles interceptores de defensa aérea, adquiridos a través de un programa de la OTAN lanzado el año pasado y en el que países aliados compran armamento estadounidense para Kiev.

Previamente, un portavoz del DOW afirmó a TWP que la dependencia garantizará que las fuerzas estadounidenses y las de sus aliados y socios "cuenten con lo necesario para luchar y ganar", pero se negó a hacer más comentarios.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Protección Civil de Morelia atiende incendios en el Sur del municipio
Dan sentencia de 25 años de prisión contra “El Migue” por el homicidio de “El Buda”
Hechos violentos en Celaya, Guanajuato dejan un herido de bala y un hombre atropellado
Listo Operativo Semana Santa 2026 para garantizar la seguridad de visitantes y población: SSC Querétaro
Más información de la categoria
Claudia Sheinbaum anuncia reunión con Gianni Infantino; revisarán pormenores del Mundial
Gobierno de Argentina declara a grupo criminal jalisciense como organización terrorista
Acribillan a titular de JAPAMI en plena vialidad de Irapuato
Más de 11 mil niños en Estados Unidos se quedan sin uno de sus padres por redadas migratorias
Comentarios