El Pentágono evalúa desviar armas para Ucrania a Medio Oriente, asegura TWP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 12:17:28

Washington D. C., Estados Unidos, a 26 de marzo 2026.- El Departamento de Guerra (DOW) evalúa la posibilidad de desviar armas destinadas a Ucrania hacia Medio Oriente, debido a que en el conflicto en Irán se agotaron algunas de las municiones más críticas del Ejército estadounidense, señaló The Washington Post (TWP).

El rotativo indicó que la información anterior la consiguió al cuestionar a tres personas familiarizadas con el tema, las cuales pidieron el anonimato y aseguraron que el Pentágono no ha tomado una decisión al respecto.

Según el diario de la capital de EEUU, entre las armas que podrían desviarse de Ucrania incluyen misiles interceptores de defensa aérea, adquiridos a través de un programa de la OTAN lanzado el año pasado y en el que países aliados compran armamento estadounidense para Kiev.

Previamente, un portavoz del DOW afirmó a TWP que la dependencia garantizará que las fuerzas estadounidenses y las de sus aliados y socios "cuenten con lo necesario para luchar y ganar", pero se negó a hacer más comentarios.