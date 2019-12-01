El mundo necesita una "ONU más fuerte" no el Consejo de Paz de Trump, asevera HRW

El mundo necesita una "ONU más fuerte" no el Consejo de Paz de Trump, asevera HRW
Ciudad de México, a 22 de enero 2026.- La organización civil Human Rights Watch (HRW), consideró que e “el mundo necesita una Organización de las Naciones Unidas  (ONU) más fuerte” en lugar del Consejo de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump.

“En lugar de destinar miles de millones a un consejo presidido por Trump, los gobiernos deberían centrarse en fortalecer la capacidad de la ONU para proteger los derechos humanos y garantizar la paz internacional”, afirmó en un comunicado Louis Charbonneau, director para el organismo internacional.

Asimismo, el activista ataques “sin precedentes” del mandatario estadounidense en contra de la ONU, al señalar que ha “recortado fondos y debilitado programas y agencias del organismo”, además de “presionar para eliminar términos como ‘género’, ‘clima’ y ‘diversidad’ de resoluciones y declaraciones internacionales”.

“Estados Unidos desempeñó un papel fundamental en la creación de la ONU. Ahora, Trump está socavando y dejando de financiar gran parte de ella. En un aparente intento de marginar al Consejo de Seguridad, Trump ha propuesto esa supuesta Junta de Paz que él mismo presidiría”, agregó.

Según Charbonneau, el Consejo de Trump, que estaría supervisado por “líderes de Gobiernos a los que se acusa de abusos”, omite referencias a los derechos humanos, lo que otorgaría al mandatario “una autoridad suprema para adoptar resoluciones o directrices según su criterio”.

