El machismo es causa del 60% de los homicidios de mujeres, asevera la ONU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 08:41:43

Ginebra, Suiza, a 25 de noviembre 2025.- El machismo es la causa de al menos el 60 por ciento de los homicidios de mujeres, de acuerdo con un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Según la investigación sobre feminicidios de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y de ONU Mujeres, en 2024 casi 50 mil mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o por familiares cercanos en todas las regiones del mundo.

Cabe señalar que el documento se centra en ese perfil de homicida, pero advierte de que hay un número desconocido de feminicidios, o asesinatos de mujeres por el hecho de serlo.

Por lo anterior se dio a conocer que el 60% de los 80 mil homicidios de mujeres fueron a manos de parejas o familiares.

En ese sentido, la ONU infiere que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres, ya que sus familiares varones muchas veces las consideran inferiores a ellos.

“Los femicidios no ocurren de forma aislada. A menudo se sitúan en un ciclo de violencia que puede comenzar con comportamientos de control, amenazas y acoso, incluso en línea”, ha denunciado Sarah Hendriks, directora de Políticas de ONU Mujeres.