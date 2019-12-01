El Gobierno cubano está "muy cerca de caer", asegura Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 08:29:17

Washington D. C., Estados Unidos, a 9 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que el Gobierno cubano “está muy cerca” de caer, tras la intervención en la que sus Fuerzas Armadas capturaron a Nicolás Maduro, en Caracas.

En entrevista para un programa de radio, el mandatario estadounidense afirmó que exista la posibilidad de que la Administración de Miguel Díaz-Canel caiga “pronto”.

No obstante, el líder no mencionó una acción militar por parte de su país, como la que ocurrió en Venezuela, al asegurar que “no se puede ejercer mucha presión” y dijo que la posible caída del régimen estaría vinculada a que La Habana dejó de percibir el apoyo económico del Chavismo.

En ese sentido, el jefe de Estado indicó al presentador Hugh Hewitt resaltó durante la entrevista que la política de presión de su Administración sobre Cuba continuará.

Cabe recordar que en junio del año pasado, Trump firmó un memorando para endurecer la política estadounidense hacia la isla caribeña, al prohibir transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por el Gobierno.

Igualmente reforzó la prohibición de turismo a la isla, así como la supervisión de viajes y operaciones económicas relacionadas.