Ejército de EEUU destruye barco con estupefacientes en el Caribe; habría salido de Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 14:38:41

Washington D. C., Estados Unidos, a 2 de septiembre 2025.- El Ejército estadounidense desplegado en el Mar Caribe destruyó un barco que salió de Venezuela y que transportaba estupefacientes, según confirmó el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

A través de una publicación en redes sociales el funcionario estadounidense apuntó que dicha embarcación era operada por una organización narcoterrorista.

Cabe mencionar que algunos minutos antes, el presidente Donald Trump adelantó la noticia durante un acto en la Casa Blanca, en donde compartió que sus Fuerzas Armadas habían “liquidado a tiros” y “eliminado” una embarcación que transportaba drogas y que había partido de un puerto venezolano.

El ataque sobre la embarcación se da en el marco del despliegue de buques destructores y submarinos nucleares de la Unión Americana, en las aguas del Marc Caribe cercanas a las costas de Venezuela.

EEUU desplegó a más de 4 mil marines, tres destructores o un submarino de propulsión nuclear con el objetivo de combatir el flujo de narcóticos que se origina en la región.