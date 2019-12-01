Egipto ordena detener a tres trabajadores ferroviarios tras choque de trenes

Egipto ordena detener a tres trabajadores ferroviarios tras choque de trenes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 16:27:51
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El Cairo, Egipto, 10 de noviembre de 2026.- La Fiscalía de Egipto ordenó detener a tres trabajadores ferroviarios mientras continúan las investigaciones por el choque de dos trenes que dejó siete personas muertas y 125 heridas en la provincia de Guiza.

Entre los detenidos se encuentran el controlador de señales y el jefe de estación de Al-Raqqa, quienes presuntamente no supervisaron el panel de control que regula el paso de los trenes. 

Además, las autoridades ordenaron mantener bajo custodia al asistente del conductor de uno de los convoyes para interrogarlo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor del tren que cubría la ruta de Guiza a Fayum habría desactivado el sistema automático de control, mientras que el responsable de las señales presuntamente alteró el registro de operaciones para ocultar que no había cumplido con sus funciones.

El accidente ocurrió el domingo 8 de noviembre, cuando uno de los trenes impactó contra la parte trasera de otro que se encontraba detenido en las vías. El choque provocó que varios vagones se descarrilaran.

La Fiscalía también ordenó integrar un equipo de especialistas de la Universidad de El Cairo para revisar los sistemas de seguridad, las señales ferroviarias y las condiciones de operación, con el objetivo de determinar las causas del accidente y establecer quiénes fueron responsables.

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