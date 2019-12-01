EEUU y Rusia se reúnen en Abu Dabi para dialogar sobre Ucrania, confirman medios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 11:15:29

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, a 25 de noviembre 2025.- El secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Patricki Driscoll, viajó a Abu Dabi para reunirse con una delegación rusa, según información de medios estadounidenses y británicos.

Según fuentes citadas por ABC News y Financial Times, las conversaciones iniciaron el pasado 24 de noviembre y continuarán el martes 25.

Cabe mencionar que los encuentros se dan después de reuniones celebradas el fin de semana pasado en la ciudad de Ginebra, Suiza entre funcionarios estadounidenses y ucranianos.

Además, el rotativo británico indicó que el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budanov, estaría presente en las conversaciones, aunque no detalló su papel.

"Driscoll ha estado muy involucrado en este proceso de paz en los últimos días", afirmó al Financial Times un funcionario estadounidense, sin ser identificado.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no negó ni confirmó los encuentros. "No tengo nada que decir. Estamos siguiendo los informes de los medios", dijo a los medios estatales rusos.