EEUU utilizó un programa de IA en operativo para capturar a Maduro: WSJ

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 12:17:44

Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de febrero 2026.- El Departamento de Guerra de Estados Unidos (DOW) utilizó la herramienta de inteligencia artificial (IA) “Claude” de la empresa Anthropic, durante el operativo que terminó con la captura del ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, indicaron n personas familiarizadas con el asunto al medio The Wall Street Journal (WSJ).

En ese sentido, un portavoz de la compañía dijo: “No podemos comentar si Claude o cualquier otro modelo de IA se utilizó para alguna operación específica, clasificada o no”.

No obstante, precisó que el despliegue de Claude fue posible dada la asociación de Anthropic con la empresa de datos Palantir Technologies, cuyas herramientas son comúnmente utilizadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las fuerzas del orden federales.

“Anthropic se compromete a utilizar inteligencia artificial de vanguardia en apoyo de la seguridad nacional de Estados Unidos”, añadió el portavoz.

Cabe señalar que las directrices de uso de Anthropic prohíben que Claude se emplee para facilitar la violencia, crear armas o realizar vigilancia.