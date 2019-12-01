EEUU suspende servicios consulares en Brasil; argumenta "preocupaciones de seguridad"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 08:40:07

Brasilia, Brasil, a 2 de octubre 2026.- Estados Unidos suspendió los servicios en su Embajada y los consulados de Brasil, a partir del 2 de octubre, por "preocupaciones de seguridad".

A través de un comunicado oficial, el Gobierno estadounidense remarcó que los ciudadanos de su país que necesiten asistencia en territorio brasileño no deben asistir a las sedes, ya que no habrá servicios.

"Los ciudadanos estadounidenses que necesiten asistencia de emergencia durante este período no deben acudir a la Embajada, a los Consulados ni a otras instalaciones diplomáticas de Estados Unidos", indicó la misión de la Unión Americana en redes sociales.

Cabe señalar que el anuncio de la diplomacia norteamericana se da a dos días de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Brasil, en las que compiten el actual mandatario Luiz Inácio Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro, político de tendencias derechistas e hijo del ex jefe de Estado Jair Bolsonaro; además de algunos otros candidatos.