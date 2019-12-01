EEUU suma 250 mil visas revocadas en segundo mandato de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 11:48:40

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de octubre 2026.- El gobierno de Estados Unidos anunció que ya suman 250 mil visas revocadas durante el segundo mandato de Donald Trump.

En ese sentido, Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, señaló que se trata de un hecho “sin precedentes”.

En entrevista para el medio Fox News Digital, el funcionario mencionó que la revocación del documento migratorio se debe a faltas como:

violación de los términos del visado

comisión de delitos

incitación a la violencia contra EE.UU. o sus ciudadanos

defraudación a ciudadanos estadounidenses

abuso del sistema de migración

puesta en peligro de la seguridad nacional

Igualmente, señaló que alrededor de 2 mil 300 visas fueron revocadas por el denominado “turismo de maternidad”.

“Cada decisión sobre visas es una decisión de seguridad nacional. Mediante una investigación continua a una escala sin precedentes, estamos identificando y expulsando a quienes cometen delitos, apoyan el terrorismo, estafan a los estadounidenses o abusan de nuestro sistema de inmigración”, dijo Pigott.