EE.UU. sanciona a seis personas ligadas a un grupo delictivo por lavado de dinero; señalan casinos en Tamaulipas

EE.UU. sanciona a seis personas ligadas a un grupo delictivo por lavado de dinero; señalan casinos en Tamaulipas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 17:54:06
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Washington D.C., Estados Unidos, 14 de abril de 2026.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a seis personas presuntamente vinculadas a una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo relacionada con el Cártel del Noreste (CDN), informó la dependencia.

De acuerdo con la información difundida, el Cártel del Noreste mantiene una fuerte presencia en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, además de estar presuntamente ligado a actividades como tráfico de fentanilo, trata de personas, extorsión y lavado de dinero.

Asimismo, fueron señalados el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, y el Diamante Casino, en Tampico, los cuales habrían sido utilizados para lavar dinero y operar actividades ilícitas.

Las autoridades estadounidenses indicaron que las sanciones forman parte de acciones para desarticular las redes financieras asociadas a organizaciones criminales transnacionales.

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