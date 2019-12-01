EEUU sanciona a personas y empresas ligadas a grupo delincuencial de Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 07:45:46

Washington D. C., Estados Unidos, a 14 de octubre 2026.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 11 empresas vinculadas a un grupo delincuencial de Tamaulipas.

De acuerdo con el comunicado oficial, entre los sancionados figuran participantes en las carreras de caballos, así como en los sectores de construcción, petróleo, gas, y el transporte por carretera.

Según la dependencia federal, el Cártel del Noreste explota el sector hípico estadounidense para lavar dinero ilícito y financiar sus operaciones.

Además, expuso que, entre 2008 y 2012 los entonces líderes ‘Z-40’ y ‘Z-42’ compraron y vendieron caballos de carreras para entrenarlos y competir con ellos en su territorio.

En ese lapso, los capos gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas para apoyar la operación y lavar más de 22 millones de dólares.

Por lo anterior, el Departamento del Tesoro señaló que El Club La Molienda, hipódromo, restaurante y bar ubicado a las afueras de Nuevo Laredo, Texas, está controlado por el Cártel del Noreste.

Entre las personas sancionadas figura Gamaliel Garza García, empresario mexicano socio del Cártel del Noreste.

De igual forma, su empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías SA de CV ha sido utilizada por el cártel para canalizar fondos a campañas electorales, a la par de que ha obtenido contratos gubernamentales de forma corrupta, especialmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, mencionó el Gobierno estadounidense.

También se señala a Garza García de crear la empresa Concretos y Productos Asfálticos del Norte SA de CV para integrar el esquema ilícito de contratos de construcción en Nuevo Laredo.

El empresario está identificado como líder de una extensa red corporativa de empresas de construcción y combustible compuesta por:

Construaceros del Fuerte SA de CV

Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios SA de CV

Distribuidora de Gas Económico SA de CV

Gas Energia Confiable SA de CV

Propane Trading Group SA de CV

Transportadora de Gas de Nuevo Laredo SA de CV

EEUU impuso sanciones sobre Gamaliel Garza Elías, hijo de Garza García, señalado de entregar dinero en efectivo para financiar las campañas electorales de los candidatos preferidos del Cártel del Noreste en México.

Otros sancionados son Pablo César Guajardo Álvarez, alias ‘Takia’, identificado como actual jede de Plaza del Cártel del Nagorno-Karabaj en Nuevo Laredo y exlíder de los sicarios de ese grupo criminal.

El cuarto sancionado es Francisco Javier Inzunza Partida, despachador de la empresa de transporte terrestre Tamex Leasing o Tamex Logistics, que de igual forma recibió penalidad.