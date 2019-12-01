EEUU sanciona a 8 mexicanos y 12 empresas por vínculos con organización criminal de Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 12:46:42

Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de octubre 2025.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a ocho ciudadanos mexicanos y 12 empresas con sede en México, por presuntos vínculos con la facción criminal controlada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

A través de un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló a esta red de suministrar precursores químicos ilícitos para la fabricación de fentanilo a “Los Chapitos” y por ende al Cártel de Sinaloa.

Asimismo, en la nota de la dependencia federal se dio a conocer que los sancionados son los hermanos Víctor Andrés Favela López, Francisco Favela López, Jorge Luis Favela López y María Gabriela Favela López, así como el esposo de ésta, Jairo Verdugo Araujo, y Gilberto Gallardo García, que está casado con otra hermana de los Favela López.

Dicha familia es dueña de la empresa Sumilab, que también recibió sanciones.

De igual forma, fue sancionado César Elías López Araujo, quien es señalado por EEUU como presunto testaferro de Víctor Andrés Favela.

Mientras que la última persona multada por la Unión Americana es Martha Emilia Conde Uraga, identificada por ser “intermediaria química afiliada desde hace mucho tiempo al Cártel de Sinaloa que opera desde varios almacenes en Culiacán y sus alrededores”.

En lo que corresponde a las empresas, se trata de: Sumilab, Agrolaren, S.P.R. de R.L. de C.V. (Agrolaren), Distribuidora de Productores y Servicios Viand, S.A. de C.V. (Viand), Favelab, S.A. de C.V. (Favelab), Favela Pro, S.A. de C.V. (d.b.a. Fagalab), Qui Lab, S.A. de C.V. (Qui Lab) y Storelab, S.A. de C.V. (Storelab), todas propiedad de la familia Favela López.

También se incluye a: Comercial Viosma del Noroeste, S.A. de C.V. (Viosma) y Prolimph Químicos en General, S.A. de C.V. (Prolimph); una empresa de salud, Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico, S.A. de C.V. (Salud); y una empresa inmobiliaria, Roco del Pacífico Inmobiliaria, S.A. de C.V. (Roco), propiedad de Conde Uraga.