EEUU revocará visas a extranjeros que glorifiquen muerte de Charlie Kirk

EEUU revocará visas a extranjeros que glorifiquen muerte de Charlie Kirk
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 14:10:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 11 de septiembre 2025.- El Departamento de Estado de Estados Unidos, advirtió que podría revocar las visas a los extranjeros que “glorifiquen” el homicidio del comentarista conservador Charlie Kirk.

“Ante el horrible asesinato de ayer de una figura política destacada, quiero recalcar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país”, escribió el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, en la red social X.

Además, el funcionario estadounidense, quien se autodenominó “El quita visas”, expresó indignación ante los comentarios de personas que “elogian” el odio.

De igual forma, Landau instó a sus seguidores en X a informarle sobre cualquier comentario de ese tipo realizado por ciudadanos extranjeros, con el fin de que el Departamento de Estado pueda “proteger al pueblo estadounidense”.

Charlie Kirk, de 31 años de edad, fue asesinado el pasado 10 de septiembre, de un disparo en el cuello mientras participaba en un evento con estudiantes en la Universidad Utah Valley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dan 31 años de prisión a homicida de un agente de la PDI, en Zamora, Michoacán
Suman 8 muertos y más de 60 siguen hospitalizados por explosión de pipa en Iztapalapa
Localizan cuerpo de mujer que desapareció tras lluvias en Nuevo León
Hombre pierde la vida al infartarse mientras conducía en Lázaro Cárdenas
Más información de la categoria
Israel declara que "no habrá Estado Palestino"; Netanyahu firma proyecto de colonización
Identifican a dos de las víctimas mortales de explosión de pipa en Iztapalapa
Aumenta a 6 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Asegura Sheinbaum que se dará todo el apoyo al gobierno de Clara Brugada por accidente de pipa en CDMX
Comentarios