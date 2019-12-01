EEUU revocará visas a extranjeros que glorifiquen muerte de Charlie Kirk

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 14:10:39

Washington D. C., Estados Unidos, a 11 de septiembre 2025.- El Departamento de Estado de Estados Unidos, advirtió que podría revocar las visas a los extranjeros que “glorifiquen” el homicidio del comentarista conservador Charlie Kirk.

“Ante el horrible asesinato de ayer de una figura política destacada, quiero recalcar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país”, escribió el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, en la red social X.

Además, el funcionario estadounidense, quien se autodenominó “El quita visas”, expresó indignación ante los comentarios de personas que “elogian” el odio.

De igual forma, Landau instó a sus seguidores en X a informarle sobre cualquier comentario de ese tipo realizado por ciudadanos extranjeros, con el fin de que el Departamento de Estado pueda “proteger al pueblo estadounidense”.

Charlie Kirk, de 31 años de edad, fue asesinado el pasado 10 de septiembre, de un disparo en el cuello mientras participaba en un evento con estudiantes en la Universidad Utah Valley.