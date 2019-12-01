EEUU revoca visa a magistrado del Tribunal Electoral de Honduras

EEUU revoca visa a magistrado del Tribunal Electoral de Honduras
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 10:51:15
Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de diciembre 2025.- El gobierno de Estados Unidos informó que revocó la visa de Mario Morazán, un magistrado del Tribunal Electoral de Honduras, por presuntamente obstaculizar el conteo de votos en el proceso electoral del país.

Lo anterior lo dio a conocer, Marco Rubio, encargado de la política exterior de la Unión Americana, quien explicó que , busca defender la integridad democrática y la estabilidad regional.

“Las voces de 3.4 millones de hondureños deben ser respetadas y protegidas”, afirmó el jefe del Departamento de Estado.

Igualmente, advirtió que Washington no tolerará acciones que atenten contra la seguridad nacional ni el orden democrático en la región.

