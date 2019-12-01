Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 12:51:08

Washington D. C., Estados Unidos, a 14 de noviembre 2026.- Se han registrado 5 mil 400 casos de sarampión en Estados Unidos, en lo que va del 2026, es decir, más del doble que en todo el 2025, de acuerdo con un informe oficial.

En ese sentido, las cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reflejan un aumento de 230 infecciones con respecto al anterior informe, publicado una semana antes, y suponen el mayor número desde el pico de 9 mil 643 de 1991.

Además, la investigación señala que en el presente año se han confirmado casos en 47 de los 50 estados.

Igualmente, se detalló que un 96 por ciento de los casos recogidos en el recuento federal son de individuos que no estaban vacunados o cuyo estatus de inmunización es desconocido.

Cabe mencionar que en EEUU, el porcentaje de vacunación entre niños en edad preescolar ha disminuido de un 95 por ciento en 2019 a un 92 % en 2026, según cifras del CDC.