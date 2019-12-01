Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 13:20:28

Kiev, Ucrania, a 14 de noviembre 2026.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski reveló que Estados Unidos le planteó la idea de que su país ceda territorio a cambio de garantizar su entrada a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Según el mandatario ucraniano, la propuesta fue hecha durante una reunión con representantes estadounidenses.

“Los estadounidenses plantearon una pregunta: ‘¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbás?’ Era la primera vez que se planteaba”, declaró a medios de comunicación.

Al corte de esta edición Rusia tiene el control de al menos una quinta parte del territorio ucraniano: la península de Crimea, anexionada en 2014; la mayor parte de Donetsk y Lugansk, que conforman el Donbás; y amplias áreas de Zaporiyia y Jersón, en el sur.

Previamente se dio a conocer que durante las negociaciones de paz, el Kremlin exigió que Ucrania se retire por completo de Donetsk, situación que Kiev ha rechazado.