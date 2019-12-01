EEUU propone a Ucrania ceder territorio a cambio de entrada a la OTAN, revela Zelenski

EEUU propone a Ucrania ceder territorio a cambio de entrada a la OTAN, revela Zelenski
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 13:20:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Kiev, Ucrania, a 14 de noviembre 2026.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski reveló que Estados Unidos le planteó la idea de que su país ceda territorio a cambio de garantizar su entrada a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Según el mandatario ucraniano, la propuesta fue hecha durante una reunión con representantes estadounidenses.

“Los estadounidenses plantearon una pregunta: ‘¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbás?’ Era la primera vez que se planteaba”, declaró a medios de comunicación.

Al corte de esta edición Rusia tiene el control de al menos una quinta parte del territorio ucraniano: la península de Crimea, anexionada en 2014; la mayor parte de Donetsk y Lugansk, que conforman el Donbás; y amplias áreas de Zaporiyia y Jersón, en el sur.

Previamente se dio a conocer que durante las negociaciones de paz, el Kremlin exigió que Ucrania se retire por completo de Donetsk, situación que Kiev ha rechazado.

Más información de la categoria
Detienen en Uruapan, Michoacán a sujeto buscado por autoridades de Querétaro
Detienen a 4 tras enfrentamiento en Tlaquepaque, Jalisco
Israel Vega Rodríguez supervisa sistemas de seguridad institucional de la FGE
Junto a ti este Buen Fin, más de mil 700 policías auxiliares cuidan la tranquilidad de las familias michoacanas
Más información de la categoria
Madres buscadoras ofrecen hasta 200 mil pesos por sus desaparecidos
PRD Michoacán acompañará a Carlos Torres Piña en sus recorridos como coordinador de la 4T
Detienen a 4 tras enfrentamiento en Tlaquepaque, Jalisco
Israel Vega Rodríguez supervisa sistemas de seguridad institucional de la FGE