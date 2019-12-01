EEUU planea ataques armados contra crimen organizado en territorio mexicano, asegura NBC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 09:18:30

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de noviembre 2025.- El gobierno de Estados Unidos planea ataques contra el crimen organizado en territorio mexicano, como parte de su operación contra organizaciones delincuenciales dedicadas al trasiego de estupefacientes en el Caribe y el Pacífico, según reveló la cadena NBC.

El medio citado expuso que el nuevo despliegue incluiría el envío de tropas y oficiales de inteligencia a México, cuyo entrenamiento ya habría comenzado, aunque el inicio de la misión aún no es inminente.

Cabe señalar que la cadena citó a dos funcionarios estadounidenses en activo y dos ex altos funcionarios con conocimiento de la iniciativa.

Según la información obtenida por NBC, los altos mandos militares estadounidenses y la Casa Blanca actualmente discuten sobre el alcance de la misión y todavía no han tomado una decisión final.

Según las fuentes, las Fuerzas Armadas de EEUU en la República Mexicana utilizarían principalmente drones para desmantelar laboratorios de droga y atacar a miembros y capos de los cárteles.

En ese sentido, se especificó que las tropas movilizadas pertenecerían al Comando Conjunto de Operaciones Especiales y operarían “bajo la autoridad de comunidad de inteligencia estadounidense, lo que se conoce como estatus del Título 50”, que se refiere a operaciones encubiertas fuera del marco militar tradicional.

En la misión también está previsto que participen agentes de la CIA y una vez aprobada, sería tratada por Washington con el mayor secretismo, similar al que ha mantenido en los recientes ataques a lanchas en el Caribe y costas del Pacífico.

“El Gobierno de (Donald) Trump está comprometido a utilizar un enfoque integral de Gobierno para abordar las amenazas que representan los cárteles para los ciudadanos estadounidenses”, dijo a NBC un alto funcionario en respuesta a los reportes.