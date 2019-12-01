EEUU ofreció garantías de seguridad por 15 años a Ucrania, revela Zelenski

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 10:18:47

Palm Beach, Florida, Estados Unidos, a 29 de diciembre 2025.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, indicó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, le ofreció garantías de seguridad por 15 años.

“He tratado este tema con el presidente Trump. Le dije que estamos en guerra desde hace casi 15 años. Por eso quisiera que las garantías de seguridad tuvieran una vigencia más larga”, dijo el mandatario ucraniano en conferencia de prensa virtual con periodistas.

En ese sentido, indicó que su preferencia es que se explore la posibilidad de que sean por más de 50 años, lo que sería “una decisión histórica” por parte de Trump.

De acuerdo con el jefe de Estado ucraniano, la guerra contra Rusia inició en 2014, con la anexión ilegal de Crimea, y no en 2022, año del inicio de la invasión a gran escala.

Asimismo, aseveró que, sin garantías de seguridad, el conflicto bélico no podría darse por terminado.

“Todos queremos que termine la guerra y entonces terminará la ley marcial. Pero la ley marcial sólo puede terminar cuando tengamos garantías de seguridad… En el momento en que tengamos garantías de seguridad será una señal para todos nosotros de que la guerra ha terminado”, agregó.

Zelenski, afirmó que está listo para reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para abordar la paz en la guerra ruso-ucraniana.