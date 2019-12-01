EEUU no sabía que Israel atacaría un depósito de gas en Irán, revela Trump

EEUU no sabía que Israel atacaría un depósito de gas en Irán, revela Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 08:57:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 19 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que no tenía conocimiento del ataque que Israel ejecutaría sobre el campo de gas natural Pars Sur, ubicado en el golfo pérsico de Irán.

A través de una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense se deslindó de dicha ofensiva e indicó que fue decisión del Estado judío por la situación en Medio Oriente.

“Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó una importante instalación en Irán conocida como el campo de gas Pars Sur. Solo una pequeña parte resultó dañada”, compartió el líder demócrata.

En el mismo mensaje, el jefe de Estado aseguró que Israel “no volverá a atacar el campo de gas Pars Sur, de vital importancia”, a menos que Irán decida atacar a un país inocente.

Cabe señalar que, tras el bombardeo israelí a la instalación de almacenamiento, la República Islámica respondió con ataques en Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Madrugada de tensión en Culiacán: detienen y liberan a hija y yerno de uno de los mayores capos de Sinaloa, tras operativo de la Marina
Hija del "Mayo" Zambada habría sido detenida en operativo militar en Sinaloa; versiones apuntan su liberación por conflicto con pobladores
Hija del "Mayo" Zambada habría sido detenida en operativo militar en Sinaloa; versiones apuntan su liberación por conflicto con pobladores
Aprehenden en Morelia a prófugo de la justicia de California por el secuestro de su hijo
Más información de la categoria
Madrugada de tensión en Culiacán: detienen y liberan a hija y yerno de uno de los mayores capos de Sinaloa, tras operativo de la Marina
Hija del "Mayo" Zambada habría sido detenida en operativo militar en Sinaloa; versiones apuntan su liberación por conflicto con pobladores
Hija del "Mayo" Zambada habría sido detenida en operativo militar en Sinaloa; versiones apuntan su liberación por conflicto con pobladores
Fuerte operativo militar se despliega en El Salado, Sinaloa; zona es considerada bastión del "Mayo" Zambada
Comentarios