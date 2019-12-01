EEUU "no está listo" para abrir frontera al ganado mexicano: Brooke Rollins

EEUU "no está listo" para abrir frontera al ganado mexicano: Brooke Rollins
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 12:22:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 4 de noviembre 2025.- La jefa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Brooke Rollins, aseguró que su país “no está listo” para abrir la frontera al ganado mexicano, en medio de la crisis por el gusano barrenador.

Lo anterior lo declaró la funcionaria estadounidense en entrevista con la agencia Reuters, tras su reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y miembros de su gabinete, en la Ciudad de México.

En ese sentido, la política de extracción republicana reconoció los esfuerzos del Gobierno mexicano para contener el gusano barrenador, pero enfatizó que “todavía no estamos en el punto en el que me siento cómoda abriendo los puertos, pero creo que cada día que pasa nos acercamos un poco más”.

“Quiero tener la plena seguridad de que hemos removido todas las piedras, de que entendemos cada matiz, de que estamos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición (para contener esta crisis)”, puntualizó la secretaria Rollins.

Cabe señalar que la funcionaria de la Administración Trump se negó a dar un plazo para la reapertura de la frontera al ganado mexicano, y dejó en claro que tendría más conversaciones sobre el tema con el presidente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sin reclamar cadáver del homicida de Carlos Manzo: FGE 
Tras noche de protestas en Apatzingán, Michoacán, aparecen una adolescente muerta y dos heridos en clínicas del centro: policías con tenis y tablas habrían intervenido
Cae joven sospechoso de embestir a madre e hija con un auto robado en Hermosillo, Sonora
Policía Estatal asegura cerca de 500 mil litros de hidrocarburo ilícito en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Más información de la categoria
Sin reclamar cadáver del homicida de Carlos Manzo: FGE 
Nombran a Gerardo Andrés Herrera como Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en Michoacán
Congreso de Michoacán recibe propuesta para designación en presidencia municipal de Uruapan
De los detenidos en protestas en el Centro Histórico de Morelia, solo dos permanecen ante Juez de Control
Comentarios