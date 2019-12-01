EEUU "no está listo" para abrir frontera al ganado mexicano: Brooke Rollins

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 12:22:07

Ciudad de México, a 4 de noviembre 2025.- La jefa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Brooke Rollins, aseguró que su país “no está listo” para abrir la frontera al ganado mexicano, en medio de la crisis por el gusano barrenador.

Lo anterior lo declaró la funcionaria estadounidense en entrevista con la agencia Reuters, tras su reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y miembros de su gabinete, en la Ciudad de México.

En ese sentido, la política de extracción republicana reconoció los esfuerzos del Gobierno mexicano para contener el gusano barrenador, pero enfatizó que “todavía no estamos en el punto en el que me siento cómoda abriendo los puertos, pero creo que cada día que pasa nos acercamos un poco más”.

“Quiero tener la plena seguridad de que hemos removido todas las piedras, de que entendemos cada matiz, de que estamos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición (para contener esta crisis)”, puntualizó la secretaria Rollins.

Cabe señalar que la funcionaria de la Administración Trump se negó a dar un plazo para la reapertura de la frontera al ganado mexicano, y dejó en claro que tendría más conversaciones sobre el tema con el presidente.