EEUU lanza operativo contra migrantes mexicanos y centroamericanos en Nueva Orleans

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 12:18:16

Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, a 3 de diciembre 2025.- El gobierno de Estados Unidos lanzó la operación migratoria ‘Catahoula Crunch’ en Nueva Orleans, Luisiana, con el objetivo de detener a migrantes de Centroamérica y México.

De acuerdo con medios locales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desplegó a elementos de la Patrulla Fronteriza, como ocurrió el mes pasado en Carolina del Norte, cuando las autoridades detuvieron a 200 migrantes en el operativo ‘Charlotte’s Web’.

Cabe mencionar que, a través de un comunicado oficial, la dependencia al mando de la secretaria Kristi Noem, indicó que la operación en la ciudad más grande de Luisiana, gobernada por demócratas, se enfocará en detener migrantes con historial criminal, al mostrar imágenes de nacionales de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Jordania y Vietnam, que presuntamente quedaron libres por las “políticas santuario”.

“Las políticas santuario ponen en peligro a las comunidades estadounidenses al liberar a extranjeros criminales y forzar a los agentes del DHS a arriesgar sus vidas para remover a extranjeros criminales ilegales a los que nunca debieron haber vuelto a soltar a las calles”, dijo Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS.

En Luisiana habitan cerca de 223 mil migrantes, de los que casi uno de cada cinco son de Honduras, y cerca de la octava parte son de México, según datos del American Immigration Council.