EEUU investiga al presidente de Colombia, asegura NYT

Nueva York, Estados Unidos, a 20 de marzo 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), abrió una investigación contra Gustavo Petro, presidente de Colombia, de acuerdo con The New York Times (NYT), que citó a tres personas familiarizadas con el tema.
El rotativo indicó que la investigación se centra, entre otras cuestiones, en si el mandatario colombiano mantuvo reuniones con narcotraficantes o si solicitó donaciones de traficantes durante su campaña presidencial.
Según el medio neoyorquino, las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, en Nueva York, están a cargo de estas pesquisas, en las que participan fiscales especializados en el tráfico internacional de narcóticos y agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
El periódico comentó que, las investigaciones contra el jefe de Estado colombiano se encuentran en su fase inicial y que se desconoce si alguna de ellas derivará en cargos penales.
Además, señala que no hay evidencia de que la Casa Blanca haya favorecido el inicio de dichas investigaciones.