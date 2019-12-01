EEUU investiga al presidente de Colombia, asegura NYT

EEUU investiga al presidente de Colombia, asegura NYT
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 12:47:38
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Nueva York, Estados Unidos, a 20 de marzo 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), abrió una investigación contra Gustavo Petro, presidente de Colombia, de acuerdo con The New York Times (NYT), que citó a tres personas familiarizadas con el tema.

El rotativo indicó que la investigación se centra, entre otras cuestiones, en si el mandatario colombiano mantuvo reuniones con narcotraficantes o si solicitó donaciones de traficantes durante su campaña presidencial.

Según el medio neoyorquino, las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, en Nueva York, están a cargo de estas pesquisas, en las que participan fiscales especializados en el tráfico internacional de narcóticos y agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

El periódico comentó que, las investigaciones contra el jefe de Estado colombiano se encuentran en su fase inicial y que se desconoce si alguna de ellas derivará en cargos penales.

Además, señala que no hay evidencia de que la Casa Blanca haya favorecido el inicio de dichas investigaciones.

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