EEUU instala más barreras flotantes en el río Bravo: "Ni lo intentes", advierte a migrantes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 08:57:44
El Paso, Texas, Estados Unidos, a 12 de enero 2026.- El gobierno de Estados Unidos instaló barreras flotantes en el río Bravo para impedir la migración ilegal en el territorio estadounidense.

Lo anterior lo dio a conocer la Embajada estadounidense en México, que a través de una publicación en redes sociales alertó que “el muro en la frontera sur no está solo en tierra”.

“Si intentas cruzar el río Bravo, encontrarás barreras flotantes y vigilancia constante”, subrayó la representación diplomática en redes sociales.

Además, informó que las boyas están extendidas a lo largo de 800 kilómetros de longitud sobre el caudal de este afluente, frontera natural entre ambos países, que limita con Texas y el estado mexicano de Tamaulipas.

En ese sentido, la sede diplomática señaló que “cada milla de la frontera está reforzada para detener cruces ilegales entre puertos de entrada”, por lo que exhortó, a quienes intenten cruzar, regresar a su país de origen y no poner su vida en riesgo.

“Serás detenido y deportado. #NiLoIntentes”, remarcó la publicación.

Noventa Grados
