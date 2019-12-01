EEUU incauta segundo buque petrolero frente a costas de Venezuela, aseguran funcionarios

Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 14:50:59
Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de diciembre 2025.- Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, confiscaron otro buque petrolero sancionado, de acuerdo con medios estadounidenses que consultaron a funcionarios cercanos al tema.

De acuerdo con los primeros reportes, la operación fue ejecutada por la Guardia Costera con apoyo de helicópteros del Ejército en aguas internacionales.

La cadena ABC News, preguntó a tres personas cercanas a la operación, quienes dijeron que no podían dar detalles sobre la embarcación, ni el lugar exacto donde se realizó el decomiso.

Por su parte, NBC News indicó que las aeronaves castrenses transportaron a los guardias costeros quienes abordaron la nave venezolana.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se ha pronunciado acerca de estos actos.

Cabe recordar que hace unos días, su administración incautó un buque que había salido del país suramericano y confiscó el crudo que este transportaba.

