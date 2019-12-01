EEUU hunde otro barco cerca de Venezuela; sería sexto ataque en el Caribe

EEUU hunde otro barco cerca de Venezuela; sería sexto ataque en el Caribe
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 10:17:17
Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de octubre 2025.- Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, atacaron a otro barco que presuntamente transportaba estupefacientes cerca de la costa de Venezuela, de acuerdo con funcionarios citados por medios estadounidenses.

Según la cadena CBS, la ofensiva contra el sexto vehículo marítimo fue realizada por miembros del Comando Sur en el Caribe.

A pesar de que el presidente Donald Trump no anunció el ataque en sus redes sociales, un grupo de funcionarios lo confirmó y aseguró que existen sobrevivientes.

Cabe recordar que, el líder republicano autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operativos encubiertos, y dijo que analiza la posibilidad de realizar operaciones en tierra debido a que, a su criterio, han paralizado el tráfico de drogas marítimo.

Desde agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense desplegó buques y aviones bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela.

