EEUU hunde dos lanchas más y abate a 6 presuntos criminales en aguas internacionales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 11:48:51

Washington D. C., Estados Unidos, a 10 de noviembre 2025.- Las Armadas de Estados Unidos desplegadas en el Pacífico Oriental, hundieron dos lanchas más y abatieron a seis presuntos criminales en ataques separados, informó el jefe del Departamento de Guerra, Pete Hegseth.

“Ayer, por orden del presidente (Donald) Trump, se llevaron a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas”, anunció el funcionario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

Según el líder del Pentágono, los servicios de inteligencia estadounidenses confirmaron que las presuntas narcolanchas hundidas estaban “vinculadas al contrabando de narcóticos” y “transportaban estupefacientes” mientras “transitaban por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental”.

“Ambos ataques se realizaron en aguas internacionales y tres narcoterroristas se encontraban a bordo de cada embarcación. Los seis murieron”, informó el político de extracción republicana.