EEUU hunde dos lanchas más y abate a 6 presuntos criminales en aguas internacionales

EEUU hunde dos lanchas más y abate a 6 presuntos criminales en aguas internacionales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 11:48:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 10 de noviembre 2025.- Las Armadas de Estados Unidos desplegadas en el Pacífico Oriental, hundieron dos lanchas más y abatieron a seis presuntos criminales en ataques separados, informó el jefe del Departamento de Guerra, Pete Hegseth.

“Ayer, por orden del presidente (Donald) Trump, se llevaron a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas”, anunció el funcionario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

Según el líder del Pentágono, los servicios de inteligencia estadounidenses confirmaron que las presuntas narcolanchas hundidas estaban “vinculadas al contrabando de narcóticos” y “transportaban estupefacientes” mientras “transitaban por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental”.

“Ambos ataques se realizaron en aguas internacionales y tres narcoterroristas se encontraban a bordo de cada embarcación. Los seis murieron”, informó el político de extracción republicana.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Desarticulan banda dedicada al robo en casa habitación y venta de estupefacientes en CDMX
Ultiman a dos hombres en Uruapan, Michoacán
Detienen a 20 personas en Tabasco; hay un líder criminal y cuatro policías entre ellos
Muere hombre tras sufrir accidente en Nocupétaro, Michoacán; su hijo resultó ileso
Más información de la categoria
Detienen a 20 personas en Tabasco; hay un líder criminal y cuatro policías entre ellos
Revelan principales causas de muerte en México
Sentencian a 50 años de prisión a dos hermanos por secuestrar y ultimar a hombre en Morelia, Michoacán
Omar García Harfuch visitará Uruapan esta semana a petición de Grecia Quiroz
Comentarios