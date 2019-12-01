EEUU exige ante la OEA elecciones libres de injerencia política y fraude en Honduras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 08:20:42

Washington D. C., Estados Unidos, a 26 de noviembre 2025.- El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, instó a los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a exigir un proceso electoral libre de intimidación, fraude e injerencia política en Honduras.

“Me temo que Honduras enfrenta un futuro incierto. Por lo tanto, les insto a que utilicen su voz colectiva para advertir a los funcionarios hondureños sobre las consecuencias de interferir en el proceso electoral”, afirmó el funcionario estadounidense durante su intervención en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.

En ese sentido, el segundo al mando del Departamento de Estado aseguró que el país centroamericano “ya está en crisis”, por lo que exigió que se cumpla la ley.

Según Landau, la Administración de Donald Trump apoya la integridad electoral y alentó, en español, a los hondureños a acudir a las urnas.

“Les escuchamos y estamos con ustedes, salgan todos a votar el 30 de noviembre para ser parte del futuro democrático de este país”, declaró el subsecretario.

Cabe señalar que el actual proceso electoral hondureño es cuestionado por denuncias de fraude entre el oficialismo y la oposición, a raíz de la presunta intromisión de la Fiscalía al abrir investigaciones contra altas autoridades electorales o de la injerencia de las Fuerzas Armadas.