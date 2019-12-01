EEUU enviará "cientos" de agentes federales a Minnesota, en medio de polémica por muerte de mujer estadounidense

EEUU enviará "cientos" de agentes federales a Minnesota, en medio de polémica por muerte de mujer estadounidense
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 09:20:07
Washington D. C., Estados Unidos, a 12 de enero 2026.- La jefa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, informó que enviará “cientos” de agentes federales más a Minnesota, en medio de las tensiones por la muerte de la manifestante abatida por un agente del Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE).

“Vamos a enviar más oficiales hoy y mañana, serán cientos más, para permitir que nuestras personas del ICE y la Patrulla Fronteriza que están trabajando en Minneapolis puedan seguir haciéndolo con seguridad”, afirmó la funcionaria estadounidense en entrevista para el programa ‘Sunday Morning Futures’, de Fox News.

Según los medios locales, esos agentes se sumarán a unos 2 mil 100 del ICE y de otras agencias federales que ya fueron enviados por Seguridad Nacional a principios de mes al estado de Minnesota.

Además, la secretaria Noem, lanzó una advertencia a los manifestantes, que se oponen a las redadas migratorias de su dependencia.

“(Si) llevan a cabo actividades violentas contra las fuerzas del orden, si impiden nuestras operaciones, eso es un delito y los haremos rendir cuentas de las consecuencias”, declaró la encargada del DHS.

De igual forma, justificó la presencia de ICE y la CBP en Minneapolis, al asegurar que “es la zona cero del robo de dinero de los contribuyentes y de la protección de criminales”, y en concreto señaló que en el estado es “prevalente” la trata de menores y el tráfico sexual entre inmigrantes indocumentados.

